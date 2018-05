Ralshoven - Ralshovener Marienoktav soll Herzen bewegen

Ralshoven.

„Herzensbewegtheit“ ist Thema der Ralshovener Marienoktav, die mit der Vorabendmesse zu Pfingsten endet. Der Grundgedanke von Pfarrer Dieter Telorac basiert auf der Stelle im Lukasevangelium 2,19: „Maria aber bewegte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen“. Um diese Bewegtheit Mariens, die jegliches Staunen übertrifft, bat der Pfarrer in der späten Messe am Samstagabend, der eine Lichterprozession folgte.