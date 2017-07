Jülich.

Die Emotionen einiger Tierfreunde in Jülich kochten in der vergangenen Woche in den Sozialen Netzwerken hoch, als insgesamt ein Dutzend toter Hasen unterschiedlicher Größe im Ellbach am Dreieck Berufsschule/Hallenbad/AOK gefunden wurde. Anwohner berichteten von weinenden Kindern beim Anblick der Kadaver, erwachsene Tierhalter fürchteten Tierquälerei oder gar Tierseuchengefahr.