Freialdenhoven.

Man kennt sich aus vielen Begegnungen, die im Ergebnis einigermaßen verteilt ausgingen. Diesmal war Borussia Freialdenhoven gegen Viktoria Arnoldsweiler als leichter Favorit in die Meisterschaftspartie des 18. Spieltags in der Mittelrheinliga gestartet. Am Ende hieß es 1:1 (1:1), die Punkteteilung entsprach auch der gleichwertigen Leistung beider Teams.