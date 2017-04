Jülich.

Es war nur eine kleine Gruppe Unverdrossener, die dem Aufruf gefolgte war, Verantwortung für den Frieden und für zukünftige Generationen zu übernehmen. Sie waren am Karfreitag zum Tor der Enrichment Technology Company (ETC) gekommen, um im Rahmen der bundesweiten Ostermarschaktionen auch in Jülich ein Zeichen zu setzen und für die Stilllegung der Urananreicherungsanlagen zu demonstrieren.