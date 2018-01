Jülich - Primusschule in Titz ist verblüffend erfolgreich

Was ist eigentlich eine Primusschule?

Die Primusschule Titz unterrichtet Kinder von Klasse 1 bis 10 unter einem Dach – hier kommt es nach der vierten Klasse also nicht zwingend zu einem Wechsel in eine andere weiterführende Schulform des Sekundarbereichs. Der ist auf Wunsch von Eltern aber möglich. Die Kinder können keine Klassen überspringen und nicht „sitzenbleiben“.

Der größte Unterschied zum klassischen System: Die Schülerinnen und Schüler erhalten auf den Regel-Grundschulen Empfehlungen für Gymnasium, Real- oder Hauptschule, wo sie zum Teil nach dem Wechsel dann Erprobungsstufen durchlaufen. In der Primusschule werden auch ab Jahrgangsstufe 5 weiter Kinder aller Begabungsstufen in einer Klasse unterrichtet; sie können so zehn Schuljahre im selben Klassenverband verbringen.

Ein wesentliches Merkmal der Primusschule ist der jahrgangsübergreifender Unterricht, der gezielt erfolgt. In Titz werden zum Beispiel derzeit an einem Projekttag pro Woche die Nebenfächer jahrgangsübergreifend gelehrt. Diese Altersdurchmischung soll fachliche und soziale Kompetenzen stärken. In allen Stufen gibt es engmaschige Leistungsbewertungen und Kriterienzeugnisse.

Die Einrichtung bietet alle Abschlüsse der Sekundarstufe I und einen möglichen Übergang zum Gymnasium. Kooperationspartner in Jülich sind die Gymnasien Zitadelle und Haus Overbach. Weitere Infos: www.primus-schule-titz.de.