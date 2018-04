Das Buch der Gesellschaft für Festungsforschung

Der Beitrag „Die Inventare zur Armierung der Festung Jülich aus dem 17. Jahrhundert“ von Andreas Kupka und Guido von Büren ist in dem neuen Band „Die Festung der Neuzeit in historischen Quellen“ zu finden, den die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung (DGF) herausgegeben hat. Dieser Gesellschaft gehört die Stadt Jülich an. Das Buch hat 165 Seiten und ist reich illustriert. Es ist im Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-7954-3266-9/Verlag Schnell & Steiner).

Guido von Büren ist Vorstandsmitglied und Redakteur der Druckschriften in der Reihe „Festungsforschung“ und diesmal auch wieder einmal Autor.

Die Bände zur Festungsforschung dokumentieren in der Regel die Jahrestagungen der DGF, in diesem Fall für die Jahre 2015 und 2016 in Nürnberg und Saarlouis.