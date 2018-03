Jülich - Polizei nach Einbruchserie im Nordviertel unterwegs

Jülich.

Die Polizei hat im Moment im Jülicher Nordviertel mehr zu tun als sonst. Am Dienstag gab es im Bereich Artilleriestraße, Kopernikusstraße und Linnicher Straße insgesamt sechs Einbruchsversuche. In zwei Fällen war es den Tätern gelungen, in die Wohnungen und Häuser einzudringen. Als eine Art Nachsorge und Vorsorge waren gestern die beiden Beamten Dietmar Schorn und Winfried Frey im Nordviertel unterwegs.