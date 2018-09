Jülich - Plädoyer für die Komplementärmedizin

Jülich.

„Primum non nocere“, (lat.: erstens nicht schaden) ist eine historisch traditionelle ethische Richtlinie nach der jeder Arzt im Kontakt mit dem ihm befohlenen Patienten verfahren sollte. Der vollständige Satz lautet „primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare“, was so viel bedeutet wie „erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen“.