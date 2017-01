Linnich.

Wenn alles nach Plan läuft, werden im Mai die Bagger auf den Place de Lesquin in Linnich rollen und die Umgestaltung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes in Angriff nehmen. Etwas völlig Neues soll dort an der Rur entstehen, die Stadt damit deutlich aufwerten und sie nach vorn bringen.