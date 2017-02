Inden.

Nachdem der erste von Marie-Theres Löw in Inden veranstaltete Malkurs für in Inden lebende Flüchtlinge zu einem großen Erfolg geworden ist, hat die ehemalige Kunstlehrerin nun erneut zum Malen eingeladen. Diesmal waren in der Stadt Linnich wohnende Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, in das Pfarrzentrum Inden/Altdorf zum kreativen Mitmachen eingeladen worden.