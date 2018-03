Wohngebiete in drei Fällen nicht möglich

Was aus den Sportplätzen in Bourheim, Merzenhausen und Kirchberg wird, ist noch unklar. Fest steht nur, was an allen drei Stellen vorerst nicht entstehen kann: Baugebiete. Wie der Jülicher Beigeordnete Martin Schulz auf Anfrage der Redaktion mitteilte, verhindere das unmittelbar angrenzende Gewerbegebiet in Kirchberg Wohnbebauung. In Merzenhausen und Bourheim sei das planungsrechtlich nicht möglich, weil beide Sportanlagen außerhalb der Ortschaften liegen.