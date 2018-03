Barmen - Philipp Bergmann ist neuer Maikönig in Barmen

Barmen. Am vergangenen Wochenende trafen sich die Mitglieder des Mai-Club Barmens in der Blockhütte der Velau, um mehrere wichtige Aufgaben und Ämter zu vergeben.

Nach der kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Fabian Hellenbrandt begann die Wahl der Kassenprüfer, zu denen Christoph Siegmund, Dennis Hachenberg und Moritz Breuer ernannt wurden. Weiterhin werden Julian Köhler, Marc Bellartz, Sascha Wehrmann und Holger Lengersdorf am Abend der Damenversteigerung als Taxatoren tätig sein. Als Zugführer erklärten sich Alexander Holz, Eike Vomberg und Christoph Siegmund bereit. Den Stuckbaum tragen in diesem Jahr Christian Schetter, Niklas Heinen, Felix Hahn, Arvid Poschen, Luca Esser, Philipp Hoensbroech und Marius Reisinger in den Festzügen durch das Dorf.

Als Höhepunkt der Versammlung stand die Wahl des neuen Maikönigs an. Da sich nach den ersten beiden Wahlgängen kein König meldete, wurde die Wahl auf den Sonntagmittag verlegt.

Schließlich konnte an diesem Termin ein neuer König gefunden werden. Das Amt bekleidet dieses Jahr Philipp Bergmann!

Auf der Damenversteigerung am 6. April wird Philipp seine Königin und die Ehrendamen bekanntgeben.

Die Maikirmes wird dieses Jahr vom 28. bis 30. April gefeiert. Hierzu möchte der Mai-Club Barmen alle Interessierten herzlich einladen.