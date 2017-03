Pflanzendiebe graben elf junge Bäume aus

Tetz.

Am Donnerstag gepflanzt, am Freitag gewässert, am Wochenende geklaut. Dieses Schicksal ereilte zwei Linden und neun Rotbuchen an dem Verbindungsweg zwischen Tetz und Rurdorf. Auf diesem viel genutzten Wirtschaftsweg, der unmittelbar am Bahnübergang der Landesstraße 253 Richtung Buschhof abzweigt, hatte der städtische Bauhof auf Anregung des Tetzer Landschaftswartes Karl-Heinz Johnen 20 junge Bäume gepflanzt.