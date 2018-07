Jülich - Pfeifer & Langen ehrt Jubilare

Jülich.

Das Werk Jülich des Unternehmens Pfeifer & Langen hat neun Jubilare mit ihren Begleitungen zu einer gemeinsamen Feierstunde in das Haus Heitzer in Jülich eingeladen. Die Standortleitung Ulrich Palandt und Jens Wegner, der Koordinator Landwirtschaft Rheinland, Heinz Leipertz, sowie der Betriebsratsvorsitzende Michael Cormann hielten Rückblick auf die 25, 40 und sogar 48 Jahre Berufsleben in der Zuckerindustrie.