Stetternich - Patronatsfest der Sebastianus-Bruderschaft Stetternich

Stetternich. Mit einem feierlichen Gottesdienst, geleitet von Josef Witzleben, begann das Patronatsfest der St. Sebastianus Bruderschaft. Am alten Priestergrab neben der Kirche gedachten die Schützen aller Verstorbenen der Bruderschaft. Im Anschluss stand die Mitgliederversammlung im Pfarrsälchen auf dem Programm.

Mit dem Dank an die Spender des Bruderbieres und einer kräftigen Gulaschsuppe, Matthias Hoven und Königin Ulla Schmitz, leitete Brudermeister Peter Rainer über zu einer besonderen Ehrung: Hermann-Josef Robens wurde für 50-jährige Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Er sei ein „Glücksfall“ für die Bruderschaft, weil er außerdem langjähriger Schießmeister und Träger der Bruderschaftsfahne ist. Für 40 Jahre Schießmeister-Tätigkeit erhielt er eine weitere Urkunde und reichlich Beifall der Teilnehmer.

Als Dank der Bruderschaft für die fast vollständige Freistellung ihres Ehemannes von allen Arbeiten im häuslichen Umfeld erhielt Ulrike Robens einen Blumenstrauß.

Erstmalig in der Geschichte der Bruderschaft wurde anschließend die Kaiserkette von einem Kaiser auf den anderen Kaiser übergeben. Der bisherige (seit 2015) Träger der Kaiserkette, Gotthard Klose, übergab die Kette an den neuen Träger und der konnte, so der Brudermeister, in diesem Jahr nur Hermann-Josef Robens sein, der im Jahre 2016 zum dritten Mal König wurde. Als Auszeichnung für seine Kaiserwürde erhielt Gotthard Klose den Kaiserbutton, den er nun zu allen offiziellen Anlässen tragen wird.

Peter Rainer ging in seinem Jahresrückblick auf die Besonderheiten 2017 ein. So stellten die Teilnahme der Bruderschaft mit Fahne an der Beerdigung von Joachim Kardinal Meißner im Dom zu Köln und der Besuch des Höhner-Konzertes auf Burg Nideggen, auf Einladung des Kreises Düren, Jahres-Höhepunkte dar.

Anschließend stellte Kassierer Gotthard Klose den Kassenbericht vor. Annemie Fensky und Margret Bayer bestätigten die ordnungsgemäße Buchführung. Nach der Entlastung des Vorstandes wurde die neue Bruderschafts-Satzung vorgestellt und diskutiert.

Notwendige Änderungen und Ergänzungen im Vergleich zur bisherigen Satzung wurden erläutert und die neue Satzung schließlich einstimmig verabschiedet.

Mit einem Ausblick auf die zahlreichen Veranstaltungen in 2018 und dem Hinweis auf das in diesem Jahr anstehende „Gartenhäuschenfest“ der Bruderschaft endete der offizielle Teil einer themenreichen Mitgliederversammlung.