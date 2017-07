Patricia Peill wird Ausschussvorsitzende in Düsseldorf

Juelich. Dr. Patricia Peill (CDU), einzige Abgeordnete aus dem Wahlkreis Düren I (Nordkreis) im Düsseldorfer Landtag, ist in ihrer ersten Amtszeit bereits zur Ausschussvorsitzenden bestimmt worden: Künftig wird sie den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz leiten.

„Das sind in der Breite genau die Themen, die für unsere Region so wichtig sind“, betonte sie mit Blick auf die Zukunft der Tagebaurand-Kommunen, der Leader-Region Rheinisches Revier an Inde und Rur und der Gestaltung des ländlichen Raums.

Nun hat sie die Gelegenheit, in der parlamentarischen Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen moderierend und verbindend tätig zu sein. „Ich freue mich sehr über diesen großen Vertrauensbeweis, der eine große Verantwortung bedeutet und mir gleichzeitig Ansporn ist“, sagt die Nörvenicherin. Gleichzeitig erhielt sie Sitz und Stimme in den Ausschüssen für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie Digitalisierung und Innovation.