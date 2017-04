Partnerschaft lebt: Gäste aus Albert sollen im Winter kommen Von: gre

Letzte Aktualisierung: 4. April 2017, 16:15 Uhr

Aldenhoven. Tot war das Partnerschaftsverhältnis zwischen Aldenhoven und der kleinen nordfranzösischen Stadt Albert in der Picardie nie, wenn auch die in früheren Jahren regelmäßigen gegenseitigen Besuche in den letzten Jahren weniger geworden sind. 35 Jahre gibt es diese Partnerschaft. Ausgangspunkt damals war die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg.