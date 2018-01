Inden/Altdorf.

„Leute, es geht um alles“, hatte Mannschaftsführer Helmut Lüßem sein Team der Pankratius Sportschützen (PSS) Inden/Altdorf vor dem letzten Wettkampftag in Dortmund bis in die Fingerspitzen motiviert. Ein einziger Sieg fehlte noch, um sich nach einer spannenden Saison die Teilnahme an der Relegation für die 1. Bundesliga zu sichern.