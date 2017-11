Jülich.

Es war im Jahre 1960, als der Schweizer Journalist Edmond Kaiser in Lausanne unter den Eindrücken des Algerienkrieges das Kinderhilfswerk „terre des hommes“ aus der Taufe hob. „Auch wenn wir keine direkte Schuld an dem tragen, was Kinder erleiden, dürfen wir nicht schweigen“, war der Kerngedanke dieser Bewegung, die 1967 auch nach Deutschland kam.