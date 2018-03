Barmen.

„Es war, als hätt‘ der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nur träumen müsst“. So beginnt die „Mondnacht“ von Robert Schumann nach Gedichten von Joseph von Eichendorff. „Mondnacht“ und „Waldesgespräch“ aus Schumanns Liederkreis waren die einzigen Gesangsbeiträge in der 13. Auflage des gelungenen Kammerkonzerts der „Jungen Overbacher Solisten“ in der Aula des Gymnasiums Haus Overbach. Veranstalter war der Förderverein „Jugendarbeit Haus Overbach“.