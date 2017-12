Barmen - Overbacher Schülergruppe von der Schul- zur Werkbank

Barmen. 20 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen des Gymnasiums Haus Overbach aus Jülich-Barmen besuchten kürzlich das Aus- und Weiterbildungszentrum Niederzier der Westnetz, Verteilnetzbetreiber der innogy. Dort tauschten sie für drei Stunden die Schulbank gegen die Werkbank.

Sie informierten sich in diversen Ausbildungsgruppen aus dem gewerblich-technischen Bereich über das Duale Studium bei Westnetz sowie über aktuelle Anwendungen aus dem Bereich der digitalisierten, internetunterstützten Produktfertigung, kurz „Industrie 4.0“ genannt.

Erstmalig im Schuljahr 2009/2010 ergänzte Haus Overbach den schulischen Unterricht mit Praxisphasen in Betrieben und sogar Universitäten, denn seit diesem Zeitpunkt gehört das Gymnasium zum Netzwerk der Junior-Ingenieur-Akademie-Schulen, einem Projekt der Deutsche-Telekom- Stiftung.

Diese betreibt bundesweit ein Schulnetzwerk mit rund 90 Junior-Akademie-Schulen (IAS). Auch das Aus- und Weiterbildungszentrum der Westnetz ist seit Beginn fester Bestandteil des Projektprogramms und somit Partner der Wirtschaft.

Zunehmende Bedeutung

Ziel des Projektes ist es, das Fach Technik als Wahlpflichtfach an den Schulen in der Jahrgangsstufe 8 und 9 zu etablieren und das Fach „Technik“ innerhalb der MINT-Fächer zu stärken. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und gewinnt aufgrund des Nachwuchskräftemangels in diesem Segment zunehmend an Bedeutung.

Die Junior-Ingenieur-Akademie in Jülich besteht aus vier Themenfeldern: „Steuerungstechnik“, „Haustechnik“, „Medizintechnik“ und „Robotik & Kommunikation“. Im Modul „Steuerungstechnik“ ist regelmäßig ein Besuch im Aus- und Weiterbildungszentrum vorgesehen.

Schulleiter Thorsten Vogelsang erläuterte: „Für unsere Schule ist die JIA ein wichtiges Profilelement. Ich bin davon überzeugt, dass die Öffnung der Schule Richtung Wissenschaft und Wirtschaft die richtige Antwort auf die gesellschaftliche Entwicklung ist. So erleben die Lernenden die Praxisrelevanz hautnah und erkennen den Sinn der erlernten Kenntnisse.“

Edgar Maaßen, Leiter des Aus- und Weiterbildungszentrums Niederzier, überreichte der Schülergruppe im Namen der Bildungsinitiative 3malE der innogy einige Mini-Computer des Typs „Raspberry Pi“. Er sagte: „Der kleine Einplatinen-Computer wurde mit der Idee entwickelt, Programmierkenntnisse spielerisch zu erlernen und zu verbessern. Ich freue mich, dass die Geräte zukünftig den MINT-Unterricht im JIA Projekt noch attraktiver und interessanter machen werden.“

Schulleiter Thorsten Vogelsang bedankte sich und betonte: „Nach acht Jahren innovativem Technikunterricht freuen wir uns, dass die Vielfalt der Lernmittel und Produkte, die im Unterricht eingesetzt werden, weiter steigt und noch mehr Möglichkeiten der Wissensvermittlung bieten.“