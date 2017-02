Barmen.

Innerhalb der Musikreihe „Matinee zur Marktzeit“ präsentiert der Overbacher Kammerchor unter der Leitung von Kerry Jago am Samstag, 18. Februar, 12 Uhr, in der Jülicher Propsteikirche ein Programm mit dem Titel „ Of one that is so fair and bright“ und huldigt darin drei Meister der englischen Musik des 20. Jahrhunderts.