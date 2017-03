Barmen.

Die abenteuerliche Einfahrt in den Jülicher Ortsteil Barmen wird wohl noch in diesem Jahr der Vergangenheit angehören. Abenteuerlich ist sie unter anderem deshalb, weil die provisorische Einengung mit Baken alle Fahrzeuge zwingt, unmittelbar an der Eingangstür eines Privathauses vorbeizufahren.