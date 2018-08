Jülich - Open Air-Kino im Brückenkopf-Park zeigt Film über eine streitbare Mutter

Jülich. Nachdem Monate vergangen sind, ohne dass der Mörder ihrer Tochter ermittelt wurde, unternimmt Mildred Hayes eine Aufsehen erregende Aktion.

Sie bemalt drei Plakatwände an der Stadteinfahrt mit provozierenden Sprüchen, die an den städtischen Polizeichef, den ehrenwerten William Willough-by, adressiert sind, um ihn zu zwingen, sich um den Fall zu kümmern.

V erschärfter Konflikt

Als sich der stellvertretende Officer Dixon, ein Muttersöhnchen mit Hang zur Gewalt, einmischt, verschärft sich der Konflikt zwischen Mildred und den Ordnungshütern des verschlafenen Städtchens nur noch weiter.

Das schwarzhumorige Drama von Regisseur Martin McDonagh „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ ist am Freitag, 24. August, ab 21 Uhr im Open Air-Kino auf der Hauptbühne des Brückenkopf-Parks Jülich, Eingang über die Kirmesbrücke (Ruchlinsky-Brücke), zu sehen. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro. Infos und Ticketreservierung: www.kuba-juelich.de. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben.

Zur Oscarverleihung 2018 war „Three Billboards outside Ebbing.Missouri“ in sieben Kategorien nominiert unter anderem als bester Film. In zwei Kategorien erhielt der Film schließlich die begehrte Auszeichnung: Frances McDormand als Mildred Hayes wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Sam Rockwell – er spielt den Stellvertretenden Officer Dixon – erhielt den Oscar als bester Nebendarsteller.

Veranstalter der Open Air-KinoReihe sind das Kulturbüro der Stadt Jülich, Kulturbahnhof, DPvB-Veranstaltungstechnik und der Brückenkopf-Park.