Jülich.

Wenn im Jülicher Kulturbahnhof „A Touch of Velvet – A Sting of Brass”, die Erkennungsmelodie des „Beat-Clubs”, erklingt, wissen Eingeweihte: Es ist wieder einmal so weit. Unter ihrem Motto „Oldies reloaded“ ging die Jülicher Oldie-Band „Stingray“ mit ihrem Publikum auf eine musikalisch Zeitreise und präsentierten die größten Kulthits aus vier Jahrzehnten.