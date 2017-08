Zoofest und Märchen locken viele Menschen

Von den rund 116.400 Gästen im Brückenkopf-Park kamen nach Information von Heinrich Horrig, Chef vom Dienst, allein knapp 5000 am vergangenen Wochenende. Die meisten steuerten zielstrebig am Sonntag die Doppelveranstaltung Zoofest und „Märchenträume“ an. 87.100 der gezählten Gäste waren Vollzahler, 13.600 Besucher mit Dauerkarte.