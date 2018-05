Stetternich.

Muttertag heißt in Stetternich traditionsgemäß auch Maifest. Die Maigesellschaft hatte ihr Fest bereits am 27. April mit dem Maibaumaufstellen auf der Kirmeswiese eingeleitet. So war hinreichend Zeit für die Versteigerung, die stets eine turbulente und spannende Angelegenheit ist.