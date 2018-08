Jülich - NRW-Sandkönige werden auf dem Schlossplatz ermittelt

NRW-Sandkönige werden auf dem Schlossplatz ermittelt Letzte Aktualisierung: 20. August 2018, 19:02 Uhr

Jülich. Seit Januar konnten ambitionierte Beachvolleyballer aus Deutschland in über 500 Qualifikationsturnieren Punkte für die Endrunde sammeln. Die Rangliste steht. Wer den Titel des Westdeutschen Meisters gewinnt, das entscheidet sich, so heißt es in einer Mitteilung des Kreises Düren, am Wochenende in Jülich. Auf dem Schlossplatz vor der Zitadelle werden – wie erstmals im vergangenen Jahr – im Rahmen des DKB-Beach-Cups die WVV-Meister geehrt. Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, beginnen die Titelkämpfe der zwölf besten Frauen- und 16 erfolgreichsten Männer-Teams um 9 Uhr auf den drei Sandplätzen im Schlosspark. Mit den Finalspielen ist am Sonntag ab 14 Uhr zu rechnen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.