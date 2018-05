Jülich - Nordische Fichte in der Wand sorgt für gutes Raumklima

Jülich.

Die schlaflosen Nächte, die der Neubau Am Wallgraben Franz-Arnold Jansen gekostet hat, sind zwar nicht vergessen, aber mit dem Richtfest am Donnerstag zumindest mehr als verziehen. Der Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Wohnungsbaugenossenschaft Jülich (WoGe) und zeitgleich Beirat der Rurbau GmbH Jülich, Bauherr des Projektes, sagte über das erste fertiggestellte Hybridholzhaus voller Freude: „Diese Wohnanlage ist einzigartig in der Region Jülich“.