Niederländer zeltet auf der Wanderschaft gen Rom am Brückenkopf-Park

Jülich. Er ist schon fünf Tage unterwegs und legte am Sonntag eine Zwischenstation in Jülich ein. Der 65-jährige Hans van Os aus dem rund 230 km entfernten Emmen (NL) startete am 18. April seinen Weg nach Rom. Seine rund 2000 km lange Strecke legt er zu Fuß zurück und wird nach eigenen Berechnungen rund drei Monate unterwegs sein.

Die Frage, warum er solche Strapazen auf sich nimmt, beantwortete der pensionierte Finanzbeamte strahlend: „Ich bin dankbar dafür, dass meine Familie und ich so gesund sind.“

Kaum war er in Jülich angekommen und hatte sein Zelt am Brückenkopf-Park aufgeschlagen, rief er Ehefrau Anemieke an. „Das tue ich jeden Abend. Sie muss doch wissen, wo ich bin und wie es mir geht.“ Nach einer kühlen Nacht mit leichtem Frost verzögerte sich der Fußmarsch des Niederländers. Er trocknete den Zeltstoff und ging zum Frühstücken.

Gut gestärkt schnallte er sich den rund 20 kg schweren Rucksack um und wanderte weiter gen Italien. Für den Rückweg will der Niederländer den Zug nehmen.