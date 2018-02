Neu-Pattern.

Es bleibt bei den Traditionen: Die Herbstdelegiertentagungen des Bezirksverbandes der Schützen finden am Ort des Bezirkskönigs und die Frühjahrstagungen beim Veranstalter des Bezirksbundesfestes statt, und jeder Tagung geht ein gemeinsamer Gottesdienst voraus. Bezirkspräses Josef Wolff zelebrierte diesen in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche in Niedermerz.