Broich - Neues Maikönigspaar in Broich ist ermittelt

Broich. Die Maigesellschaft Broich hat jüngst zur Maiversteigerung gerufen. Gegen 20.15 Uhr eröffnete Präsident Tobias Tholen die Veranstaltung in der Gaststätte „Zur Schlossmauer”. Die Versteigerer Andreas und Jörg Küpper brachten 84 Mai-Frauen an den Mann.

Nach einem heißen Versteigerungsverlauf stand das Königspaar fest. Mark Leipertz hatte Sophia Greven zur Maikönigin erkoren. Nach der Versteigerung zog man zum Haus des Königs, um das neue Königspaar hochleben zu lassen und noch bis in den frühen Morgen zu feiern. Das Maifest beginnt mit dem Aufstellen des Maibaumes am 30. April um 18 Uhr.

Im Anschluss findet ab 20 Uhr die neue Veranstaltung „Rock in den Mai” statt, bei welcher die drei Livebands „Rock Stu”, „Alex im Westerland” und „The Backyard Band” in der Broicher Bürgerhalle spielen. Höhepunkt des Maifestes ist der Festzug am 1. Mai um 14 Uhr, in dessen Mittelpunkt das Königspaar auf dem mit Rosen geschmückten Maiwagen steht. Gegen 20 Uhr folgt der Königsball.