Barmen - Neues Informationsschild erinnert an die alte Ölmühle

Barmen.

„Ein Schild gegen das Vergessen“, so bezeichnete Alexander Holz, Vorstandsmitglied des Kultur- und Verkehrsvereins Barmen, das neue Informationsschild an der Unteren Seestraße. Es befindet sich am Eingang des Gässchens neben der alten Ölmühle und erinnert an die ehemalige Funktion des Gebäudes.