Barmen - Neues Buch über die Geschichte Barmens zwischen 1789 und 1848

Barmen. „Aufbruch in die Moderne. Die Geschichte der rheinischen Bürgermeisterei Barmen zwischen Revolution und Tradition“ lautet der Titel der neuen Publikation zur Geschichte des Ortes Barmen.

Anlässlich der Zweiten Barmer Geschichtstage am 1. September auf Schloss Kellenberg erscheint ein neues Buch, das die Ereignisse, die in den Orten Barmen, Merzenhausen und Floßdorf zwischen den Jahren 1789 und 1848 stattfanden, behandelt.

Es finden sich verschiedene Schicksale, vom einfachen ungebildeten Tagelöhner bis zum frankophilen Aristokraten. Sie alle wurden von den Folgen der Französischen Revolution ergriffen. „Innerhalb von nur einer Generation änderte sich das Leben der Menschen nachhaltig“, erklärt Alexander Holz, Autor des neuen Buches, über die Folgen der Revolution für für die Orte im Rurtal.

Wie gingen die Menschen im Rurtal mit den Herausforderungen der neuen Zeit um? Wie standen sie diesen gegenüber? Der Autor hat sich dieser Frage angenommen und aus vielen Archiven, wie z. B. dem des Hauses Overbach, des Schlosses Kellenberg, dem der Stadt Jülich und der Pfarre St. Martinus Barmen, zahlreiche Informationen zusammengetragen und daraus ein detailliertes Bild über die Ereignisse innerhalb der kleinen Bürgermeisterei geschaffen.

„Trotz aller Probleme wie Hunger und Krieg setzte in dieser Zeit eine Modernisierungswelle ein, die alle drei Orte nachhaltig prägen sollte, sei es durch die Bauten von Schulgebäuden oder Pflasterung der Straßen. Aber es gab auch schwere Zerwürfnisse, besonders zwischen Barmen und Merzenhausen, die bis in das 20. Jahrhundert noch spürbar blieben“, erlaubt Holz einen kleinen Einblick in seine Arbeit.

Aber nicht nur das neue Buch wird vorgestellt und wird käuflich zu erwerben sein. So bereichern die Re-enactment Gruppen „Corps Juliers“ und „Infanterie-Regiment Nr. 30“ die Veranstaltung, indem sie Vergangenes vergegenwärtigen. So soll den Zuschauern das Leben im 19. Jahrhundert gezeigt und veranschaulicht werden.

Auch werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „LANTD“, die sich mit einer erneuten Beweidung des Drieschs auseinandergesetzt hat, vorgestellt. Seit Januar wird an der Verwirklichung dieses Ziels gearbeitet, und es liegen bereits erste Ergebnisse vor, die der Öffentlichkeit in Form von Vorträgen und Infotafeln präsentiert werden können. Beispielsweise stellt Stefanie Heidner von der RWTH Aachen ihre Masterarbeit über dieses Thema vor.

Für das leibliche Wohl ist während der Veranstaltung selbstverständlich ebenfalls gesorgt.