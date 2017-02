Neuer Vorstand der Broicher Maigsellschaft

Broich.

In der Gaststätte zur Schlossmauer fand die Jahreshauptversammlung der Maigesellschaft Broich statt. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten stand in diesem Jahr die Neuwahl des Vorstandes an. Nachdem die übrigen Tagesordnungspunkte abgehandelt waren, wurde dem alten Vorstand durch die Versammlung Entlastung erteilt.