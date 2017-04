Jugendarbeit in Linnich und den Stadtteilen

Varinja Mijou Wirtz ist zu erreichen per Telefon unter Telefon 015735621336 oder Festnetz Telefon 02461-9966-0. Ihre E-Mail-Adresse lautet: moja-linnich@kkrjuelich.de. Das Büro der Mobilen Jugendarbeit befindet sich im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Linnich, Altermarkt 8.

Die Jugendarbeit in der Stadt Linnich ist zweigeteilt. Die Stelle der Mobilen Jugendarbeit in den Stadtteilen wird getragen vom Evangelischen Kirchenkreis Jülich. Das Pendant der Katholischen Kirche ist die stationäre Jugendarbeit in der KoT Skyline im Martinuszentrum mit Urs Brunnengräber.

Als zusätzliches Angebot der Jugendarbeit in Linnich ist der Jugendbus „Wilde 13“ zu werten. Dieses rollende Jugendheim des Kreises Düren steuerte seit April 2016 regelmäßig das Schulzentrum am Bendenweg an. Da das Angebot aber nicht die erwünschte Resonanz fand, wird derzeit über ein neues Konzept nachgedacht. In Planung ist, dass die „Wilde 13“ künftig die Ortschaften ansteuert.