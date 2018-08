Jackerath - Neue A44 bei Jackerath ab Sonntag ohne „Geisterspur“

Jackerath.

Am Mittwoch wurde schon gefeiert, was am Sonntag dann Realität wird: Nach sechs Jahren ist das Autobahndreieck Jackerath wieder in vollem Umfang zu nutzen. Der Neubau der A44 ist fertiggestellt. Damit sind die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass der Tagebau Garzweiler weiter vorrücken kann.