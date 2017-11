Neubau des Verwaltungsgebäudes in Jülich Thema Letzte Aktualisierung: 15. November 2017, 16:30 Uhr

Kreis Düren/Kreis Heinsberg. Eine Tagung der Synode des Kirchenkreises Jülich wird am Samstag, 18. November, um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Hückelhoven (Haagstraße) eröffnet.