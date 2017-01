Broich.

Es war ein prachtvolles Bild, als der Elferrat der KG „Stopp dä Mutz“ in Begleitung der KKG „Nippes Bürgerwehr“, besser bekannt als „Apfelsinnenfunken“ in der Broicher Bürgerhalle ihren Einzug hielten. Die Bühne erwies sich für so viele Aktive als zu klein, und so wurde manches aus dem Saal heraus dirigiert.