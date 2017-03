Inden.

Dass Rat und Verwaltung der Gemeinde Inden in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 6. April, in einer Sache wieder nicht auf einen Nenner kommen, ist programmiert. Zwei Mal schon hat die Verwaltung den Antrag gestellt, das Klagerecht des Bürgermeisters in sogenannten Organstreitverfahren in der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde explizit zu formulieren, einmal im Hauptausschuss, einmal in der Ratssitzung im März.