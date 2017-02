Juelich.

Die komplette Gemeindefeuerwehr Inden war auf den Beinen, als am Freitag gegen 11 Uhr ein Brand beim Wellpappe-Spezialisten IPS Lamersdorf gemeldet wurde. Ein in der Nähe wohnender Feuerwehrmann hatte die Rauchentwicklung an dem Gebäude entdeckt und die Kameraden alarmiert.