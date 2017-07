Aus der Chronik und Statistik der Schule seit 1953

Im April 1953 wird die Realschule Jülich gegründet und startet mit 35 Schülern in einer Holzbaracke auf dem Propst-Bechte-Platz. Kommissarische Leiterin ist Maria Frantzen. Die Schule beginnt unter Trägerschaft der Stadt Jülich, wechselt 1967 in die Trägerschaft des Kreises Jülich und 1971/72 wieder in die der Stadt. Sie bezieht 1967 den damaligen Neubau Am Aachener Tor mit 18 Klassenräumen. In der Spitze zählt sie 800 Schülerinnen und Schüler sowie ein knapp 50-köpfiges Lehrerkollegium. Sie ist Ende der 90er Jahre und danach die größte Realschule im Kreis Düren. 2014 zieht sie ins Schulzentrum.