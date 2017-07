Jülich.

Das Pendelverhalten der Mitarbeiter, die in der Nähe des Forschungszentrums (FZJ) leben, hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Immer mehr Mitarbeiter gehen zu Fuß oder fahren mit einem Fahrrad oder einem Pedelec. 22 Prozent der gesamten Mitarbeiterschaft hält das so. Gäbe es eine Statistik über die Mitarbeiter aus Jülich, Niederzier, Inden, Aldenhoven und Titz, dann wäre die Zahl deutlich höher.