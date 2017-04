Hochkarätig besetztes Jurorenpodium

Zur Jury Erwachsenenorchester: Prof. Martin M. Krüger, Präsident des Deutschen Musikrates und Gitarrensolist mit Zusatzstudien in den Fächern Schlagzeug und Dirigat; Michael Tröster, weltweit anerkannter Gitarrenvirtuose und Echo Klassik-Preisträger; Gitarrenklasse an der Musikakademie Kassel sowie gefragter Gastprofessor und Dozent im In – und Ausland; J. C. Munoz, Mandolinensolist und Ensembleleiter. Hochschuldozent für Mandoline am Konservatorium von Esch-sur-Alzette (Luxemburg) und an der Hochschule für Musik Saar; Chrstian Wernicke: Solist, Kammermusiker und Dirigent, lehrt an der FH Heidelberg. Mitglied im Uraufführungsensemble Aleph-Gitarrenquartett.

Jury Kinder- und Jugendorchester: Sabine Geis: Seminarleiterin und Dozentin für Mandoline und Regisseurin für Kindertheater; Annika Hinsche: International aktive Interpretin, Pädagogin und Jurorin im Bereich Mandoline und Dirigentin verschiedener Orchester; Juliane Ebener: Mandolinenpädagogin an der Clara-Schumann-Musikschule in Düsseldorf, besondere Unterrichtsangebote im Liedergarten und musikalische Früherziehung.