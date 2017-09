Jülich.

Das erste Konzert der neuen Saison in der Schlosskapelle bescherte den Zuhörern einen harmonischen Abend voller Hörgenuss. Maria Cecilia Munoz und Julia Wacker boten an Flöte und Harfe in vollendeter Harmonie ein Programm mit einigen Werken, die nicht so oft in dieser Besetzung zu hören sind.