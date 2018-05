Jülicher Land.

Man kann sicher von günstigem Museumswetter sprechen, denn der Regen am Sonntag machte den Besuch der zahlreichen Angebote am internationalen Aktionstag der Museum noch attraktiver. So wurden die Angebote im Jülicher Land – in Aldenhoven, Linnich, Jülich und Rödingen – rege genutzt.