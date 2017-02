Jülich.

Christliches Sozialwerk Jülich zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit e. V. steht groß auf dem Werbeschild der Halle von „Möbel und Mehr“ (MuM) an der Schützenstraße. Das Christliche Sozialwerk (CSW) wird sinnbildlich als Bötchen dargestellt und drohte zuletzt, in noch größere Seenot zu geraten. Der Vereinsvorstand hat deshalb am 1. Februar beschlossen, MuM zu schließen.