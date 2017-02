Mobile Jugendarbeit in Linnich bleibt ein Problemfeld Von: ojo

Letzte Aktualisierung: 15. Februar 2017, 15:55 Uhr

Linnich. „Der Zustand, insbesondere auch für die Ortschaften, ist nicht mehr hinnehmbar.“ Mit Nachdruck machte die SPD im Linnicher Ausschuss für Kultur, Sport, Generationen und Soziales auf ein Vakuum in der Jugendarbeit aufmerksam. Die Stelle der Mobilen Jugendarbeit sei „seit Jahren vakant oder nur kurzzeitig besetzt“. An diese Stelle, angesiedelt bei der evangelische Kirchengemeinde, ist die aufsuchende Jugendarbeit in Linnichs Ortschaften geknüpft. Das Pendant in der zentralen Jugendarbeit ist Urs Brunnengräber, der in Linnich seit Ende 2006 die KOT Skyline der katholischen Martinus-Pfarre leitet.