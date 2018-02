Linnich - Mit viel Fleiß und Hilfe der „Kümmerer“ zum Ausbildungserfolg bei SIG in Linnich

Linnich.

Grund zur Freude gab es bei SIG in Linnich: 15 Auszubildende legten erfolgreich ihre Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen ab. Sie wurden unlängst in einer Feierstunde offiziell aus dem Stand der Auszubildenden losgesprochen und in die Berufswelt verabschiedet.