Aldenhoven - Mit Pinsel und und der Kamera

Aldenhoven.

Kunst ist Ansichtssache. „Ansichtssachen“ haben auch die beiden Künstler „KHS“ Karl Heinz Schumacher und Sohn Ben ihre Ausstellung bezeichnet, die am vergangenen Sonntag, dem 8. Juli 2018, in ihrem Atelier in der Alte Turmstraße eröffnet worden ist. Es ist diesmal eine Doppelausstellung.